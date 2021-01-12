Названа доля пожилых среди прошедших вакцинацию от коронавируса москвичей

Среди прошедших вакцинацию от коронавируса москвичей 42 процента — это пожилые люди. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС во вторник, 12 января.

«То есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, — это люди старше 60 лет. Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме», — сказала чиновница.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В первую очередь вакцинацию проходили граждане из групп риска: работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. В настоящее время прививка доступна для работников МФЦ, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, сфер культуры, торговли и услуг, а также для работников некоторых отраслей экономики.

26 декабря Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы, отметили в министерстве. Вакцинация для москвичей старше 60 лет стартовала 29 декабря.