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Для москвичей старше 60 лет открыли запись на вакцинацию от коронавируса

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Для москвичей старше 60 лет открыли запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

С сегодняшнего дня пожилые граждане могут записаться, позвонив в пункт вакцинации. 29 декабря откроется электронная запись.

Кроме того, с 28 декабря на прививку могу записаться сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

«Я настоятельно рекомендую всем, у кого есть возможность сделать прививку, записаться любым удобным способом и защитить от вируса себя и своих близких», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: медицинским работникам и учителям.

26 декабря Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. Безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы, отметили в министерстве.

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