Путин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Владимир Путин пообещал привиться российской вакциной от новой коронавирусной инфекции «как только это станет возможным». Об этом он заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И для таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил», — объяснил президент.

Кроме того, Путин отметил, что между различными прививками рекомендуется «иметь некоторый разбег» — от двух до четырех недель, по мнению специалистов.

2 декабря президент поручил провести вакцинацию по всей стране. В Москве она началась 5 декабря. Накануне, 15 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что во все регионы России доставлена вакцина, во всех из них началась прививочная кампания. Первыми прививку получат россияне из групп риска.