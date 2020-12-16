Названо число получивших прививку от коронавируса москвичей

Более 12 тысяч москвичей получили прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» с начала кампании. Такое число назвали в оперативном штабе, передает ТАСС.

В оперштабе добавили, что через несколько недель в технополисе «Москва» заработает завод по производству вакцины.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в России вакцинацию отечественным препаратом «Спутник V». В Москве она стартовала 5 декабря, прививку можно сделать в 70 медучреждениях столицы. Сначала препарат получали только учителя, сотрудники городских служб и работники медицинских учреждений.

С 11 декабря такую прививку могут сделать еще и работники МФЦ, сферы культуры, торговли и услуг — они контактируют с большим количеством людей. Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря заявил, что вакцинация поможет городу вернуться к привычной жизни.

15 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил, что вакцина доставлена во все субъекты страны, прививочная кампания началась во всех регионах. По его словам, с начала вакцинации от коронавируса привились 28,5 тысячи человек.