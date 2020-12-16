Вакциной «Спутник V» привились 12 сенаторов

Двенадцать российских сенаторов из 86 прошли первый этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» и готовятся ко второй прививке. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, передает ТАСС в среду, 16 декабря.

«На сегодняшний день вакцинацию прошли 29 человек, из них 12 сенаторов, 17 сотрудников аппарата», — уточнил он.

По его словам, всего 86 сенаторов изъявили желание вакцинироваться, однако половине из них нужно прежде проконсультироваться с врачом.

Тимченко также напомнил, что вакциной прививаются граждане от 18 до 60 лет.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег не затягивать с прививками. «Надо вакцинироваться. Такая возможность сейчас предоставлена», — отметила она.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок.

О начале прививочной кампании в регионах было объявлено накануне. Прививку делают в два этапа российским препаратом «Спутник V» от центра имени Н.Ф. Гамалеи. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря.