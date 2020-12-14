Эффективность «Спутник V» в тяжелых случаях достигла 100 процентов

Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает «Интерфакс».

Вакцинацию уже прошли 26 тысяч добровольцев, непредвиденных нежелательных явлений выявлено не было, отметили в фонде. Также среди вакцинированных заболевших не выявлено ни одного тяжелого случая COVID-19.

По информации РФПИ, у части привившихся «Спутник V» наблюдались следующие явления: повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.

На заключительной контрольной точке испытаний эффективность вакцины составила 91,4 процента. Анализ проводился после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.