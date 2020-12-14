Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все регионы России

Вакцина «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса доставлена во все регионы России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал министр здравоохранения.

10 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препаратом «Спутник V» привились уже более 150 тысяч жителей.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную прививочную кампанию против коронавируса. Первыми вакцинацию пройдут учителя, медицинские работники, сотрудники городских служб. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря.

«Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Вакцинация данным препаратом осуществляется в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня.