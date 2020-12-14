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Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все регионы России

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Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Вакцина «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса доставлена во все регионы России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 14 декабря.

«Поручение президента выполнено и вакцины сегодня доставлены — партии для масштабной вакцинации — во все регионы России», — сказал министр здравоохранения.

10 декабря директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препаратом «Спутник V» привились уже более 150 тысяч жителей.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную прививочную кампанию против коронавируса. Первыми вакцинацию пройдут учителя, медицинские работники, сотрудники городских служб. В Москве первые пункты вакцинации открылись 5 декабря.

«Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Вакцинация данным препаратом осуществляется в два этапа, иммунитет вырабатывается за 42 дня.

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