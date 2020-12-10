Гинцбург рассказал о вакцинации «Спутником V» 150 тысяч россиян

Более 150 тысяч жителей России уже получили вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Его цитирует ТАСС в четверг, 10 декабря.

«Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19 чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата», — сказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил срок, в который человек может заразиться коронавирусом после вакцинации. По его словам, появление иммунитета происходит за 42 дня. За этот период проводится две инъекции вакцины. Вторую делают через 21 день после первой. В период вакцинации рекомендуется воздержаться от употребления спиртных напитков.

«Спутник V» был первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. 2 декабря президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию в стране. В первую очередь прививку делают сотрудникам городских служб, учителям и медработникам. В Москве с начала кампании вакцинацию прошли свыше двух тысяч человек.