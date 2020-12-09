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Российская вакцина от коронавируса заинтересовала Египет

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Египетские власти подтвердили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Минпромторге России, передает ТАСС.

О заинтересованности египетской стороны в препарате стало известно по итогам встречи главы Минпромторга России Дениса Мантурова с министром торговли и промышленности Египта Невином Гамеа. Рассматривается возможность как поставок вакцины, так и локализации ее производства в стране, отметили в ведомстве.

Ранее в некоторых турецких СМИ появились сообщения об отказе страны закупать российскую вакцину от коронавируса. Позже глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объяснил, что препарат должен пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. «Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал он.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.

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