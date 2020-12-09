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В Турции прояснили отношение к российской вакцине

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Фото: Александр Земляниченко / Globallookpress.com

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа прояснил отношение к российской вакцине после появления информации об отказе Анкары закупать ее. Об этом сообщает Reuters.

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. (...) Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал Коджа. При этом он добавил, что первая партия китайской вакцины SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце года в Турции планируют начать делать прививки.

Ранее в турецких СМИ появились слова главы Минздрава, который отмечал, что российская вакцина — аденовирусная и не соответствует надлежащей лабораторной практике.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.

Предыстория: Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса
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