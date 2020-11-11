Турция захотела производить у себя российскую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава России сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, министры здравоохранения России и Турции Михаил Мурашко и Фахреттин Коджи встретились по инициативе турецкой стороны.

В заявлении ведомства говорится, что Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее 11 ноября рассказал, что испытания закупленной его правительством «Спутник V» идут «очень хорошо». Ранее сообщалось, что сын и старшая сестра Мадуро выступят добровольцами для испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес заявила, что страна начнет на своей территории производство «Спутника V».

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Его запустили в производство 15 августа. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи.