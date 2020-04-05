Стало известно об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

В Турции профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что вакцина от коронавируса успешно протестирована на животных. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам ученого, вакцина от нового типа вируса, которая была введена животным при помощи микроигл на лейкопластыре, дала результат — у животных были выработаны антитела.
«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластырь, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.
В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.
По последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения