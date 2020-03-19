Названы сроки появления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. Соответствующие сроки назвал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, передает «Интерфакс».

«2021-2022 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — пояснил он.

По словам Лиознова, самый быстрый этап работы над вакциной — идея и подготовка к разработке препарата. Затем ученые приступают к доклиническим исследованиям на животных и на здоровых добровольцах. В связи с этим разработка вакцины может занимать несколько лет.

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При этом прототип вакцины появится через 4-6 месяцев, заверил ученый.

18 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире начались первые испытания вакцины против COVID-19. Этому поспособствовала расшифровка генетической последовательности коронавируса SARS-CoV-2.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 222 тысячи человек, свыше 9,1 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в Ухане в конце декабря 2019 года.

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