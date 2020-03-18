Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

В МГУ могут создать прототип вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 за три месяца. Об этом газете «Известия» рассказал декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.

По словам академика, заявленный метод обеспечит низкую стоимость препаратов, так как не требует применения ослабленного или убитого патогена и дорогих сред для разведения патогенных культур. Однако для быстрой разработки вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования. Проектируемое лекарство способно бороться не только с новым коронавирусом, но и с появившимися ранее SARS и MERS.

Заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова рассказала, что в основе разрабатываемой вакцины лежит технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. На такую частицу можно «приклеить» любой белок, в том числе и специфическую «корону» вызвавшую пандемию вируса. В результате человеческая иммунная система учится бороться с коронавирусом без самого вируса.

Ученые МГУ утверждают, что им удалось добиться того, чтобы, вопреки утверждению научных оппонентов, белки при попадании в кровь не слетали со сферических частиц.

Ранее 18 марта стало известно, что китайские ученые обнаружили новый путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. По словам специалистов, открытие механизма, который является слабым местом вируса, поможет разработке эффективных лекарств.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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