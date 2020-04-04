Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса

Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
По словам специалиста, исследования на обезьянах будут длиться до конца апреля, после этого медики перейдут к стадии доклинических исследований. «Последующий этап — уже непосредственно на людях», — заявил он.
Ранее Максютов заявил, что COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа.
В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, [это] конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.
В России больше всего инфицированных — в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения