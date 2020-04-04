Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи

В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Москве вирусом заразились 3357 человек. Из них 168 выздоровели, 24 умерли.

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Вечером 3 апреля сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве. Одному умершему было 34 года, остальным — от 80 до 86 лет.

2 апреля власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

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