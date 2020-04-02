Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая. Об этом сообщается в личном блоге главы города.

Так, в течение всего апреля в Москве запрещено проводить любые массовые мероприятия. Кафе, рестораны и бары, а также магазины и салоны красоты будут закрыты. Кроме того, запрещается посещение московских парков и зон отдыха.

Также до 1 мая будет приостановлено оказание государственных услуг в органах власти, за исключением тех из них, получение которых возможно по записи или в электронной форме.

«Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции», — добавил Собянин. Он подчеркнул, что режим самоизоляции для жителей города старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями продолжит действовать. По словам Собянина, они получат вторую часть материальной помощи в две тысячи рублей в середине апреля. Требования соблюдения дистанции в городском транспорте и общественных местах также остаются в силе.

