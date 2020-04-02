Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, он сообщил на своем официальном сайте.
По словам градоначальника, опыт первой рабочей недели показал, что пока в принятии подобных мер нет необходимости, так как большинство горожан следуют указаниям властей и остаются дома.
«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — отметил Собянин, добавив, что надеется, что не произойдет ни того, ни другого.
Ранее стало известно, что мэр продлил все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса, до 1 мая. В частности, это касается запрета на проведение в городе массовых мероприятий, а также на посещение парков, зон отдыха и мест общепита.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения