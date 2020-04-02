Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, он сообщил на своем официальном сайте.

По словам градоначальника, опыт первой рабочей недели показал, что пока в принятии подобных мер нет необходимости, так как большинство горожан следуют указаниям властей и остаются дома.

«К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — отметил Собянин, добавив, что надеется, что не произойдет ни того, ни другого.

Ранее стало известно, что мэр продлил все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса, до 1 мая. В частности, это касается запрета на проведение в городе массовых мероприятий, а также на посещение парков, зон отдыха и мест общепита.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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