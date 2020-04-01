В Москве определились со штрафами за нарушение режима изоляции

Жителей Москвы, нарушивших режим самоизоляции, будут штрафовать, а их автомобили — отгонять на специальные стоянки. Соответствующие поправки к Кодексу города Москвы об административных правонарушениях приняли депутаты Мосгордумы, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
В случае несоблюдения режима самоизоляции горожан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а за повторное нарушение — на 5 тысяч рублей. Штрафы должностным лицам составят от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, за неисполнение требований о временной приостановке массовых мероприятий и за работу объектов розничной торговли и заведений общественного питания будет назначаться штраф. Его сумма для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения