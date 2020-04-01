Раскрыт принцип работы приложения для контроля москвичей с коронавирусом

Власти Москвы будут использовать QR-коды, чтобы контролировать граждан, у которых был выявлен коронавирус, и тех, кто находится на карантине. Принцип работы приложения в среду, 1 апреля, раскрыл в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, передает РИА Новости.

По словам Лысенко, чтобы получить необходимый код, горожанину будет необходимо зарегистрироваться на портале и заполнить простую форму. После этого система сгенерирует для него QR-код, который можно будет сразу сохранить на мобильном телефоне, отправить себе на электронную почту или распечатать. Кроме того, для жителей столицы будет работать специальный колл-центр, специалисты которого помогут им генерировать коды.

Проверять коды на улицах города, по словам главы департамента, будут «уполномоченные органы и организации».

Лысенко подчеркнул, что все принципы работы приложения будут прописаны в соответствующем акте правительства Москвы.

Ранее стало известно, что приложение будет запущено в четверг, 2 апреля. При этом отмечалось, что контролировать с его помощью будут не всех москвичей, а только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие.

По последним данным, число случаев заражения в России превысило 2 тысячи: зарегистрировано 2337 случаев в 73 регионах страны. При этом больше всего зараженных выявлено в Москве — 1613 человек.

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