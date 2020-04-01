В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
Это приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в разговоре с ТАСС. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие.
«Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — сказал Лысенко, подчеркнув, что приложение пока находится на стадии разработки.
29 марта стало известно, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Документы будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. По информации «Коммерсанта», жителям Москвы их нужно будет получать на сайте мэрии QR-код на каждый выход из дома.
Ранее в Республике Татарстан уже разработали похожий механизм выхода из дома в условиях самоизоляции. Местных жителей начали выпускать из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут в радиусе не более одного километра. В случае если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.
31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения