В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

Это приложение не планируется использовать в отношении всех москвичей, уточнил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в разговоре с ТАСС. Через приложение будут контролировать только тех, кто добровольно перешел в режим самоизоляции и обязался соблюдать карантин, подписав соответствующее согласие.

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«Это позволит обеспечить безопасность окружающих и избежать дальнейшего распространения коронавируса», — сказал Лысенко, подчеркнув, что приложение пока находится на стадии разработки.

29 марта стало известно, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Документы будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. По информации «Коммерсанта», жителям Москвы их нужно будет получать на сайте мэрии QR-код на каждый выход из дома.

Ранее в Республике Татарстан уже разработали похожий механизм выхода из дома в условиях самоизоляции. Местных жителей начали выпускать из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут в радиусе не более одного километра. В случае если житель Татарстана отошел дальше и не уложился в обозначенные сроки, к нему может подойти сотрудник полиции, проверить код регистрации и привлечь к административной ответственности.

31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения новым вирусом. К этой дате общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции, согласно которому граждане могут выходить из дома только по уважительной причине.

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