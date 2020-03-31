Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в Москве

Возраст большинства — около 40 процентов — новых инфицированных коронавирусом в Москве составляет от 40 до 65 лет. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, еще порядка 35 процентов заразившихся — в возрасте от 18 до 45 лет. Люди старше 65 лет составляют около 20 процентов инфицированных. Еще примерно 5 процентов случаев заражения приходятся на детей.
При этом известно, что только 10 процентов нововыявленных больных в течение последних двух недель посещали европейские страны.
Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в столице выросло до 1613 человек.
Всего в России, по последним данным, число случаев инфицирования с начала распространения коронавируса превысило 2 тысячи: зарегистрировано 2337 случаев в 73 регионах страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения