Назван возраст большинства заразившихся коронавирусом в Москве

Возраст большинства — около 40 процентов — новых инфицированных коронавирусом в Москве составляет от 40 до 65 лет. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, еще порядка 35 процентов заразившихся — в возрасте от 18 до 45 лет. Люди старше 65 лет составляют около 20 процентов инфицированных. Еще примерно 5 процентов случаев заражения приходятся на детей.

При этом известно, что только 10 процентов нововыявленных больных в течение последних двух недель посещали европейские страны.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки выявили 387 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в столице выросло до 1613 человек.

Всего в России, по последним данным, число случаев инфицирования с начала распространения коронавируса превысило 2 тысячи: зарегистрировано 2337 случаев в 73 регионах страны.

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