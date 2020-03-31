В Москве зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве зарегистрировано 387 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в Telegram-канале.

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В общей сложности число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось до 1613 человек. Всего в России зафиксировано 500 новых случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах страны.

По состоянию на 31 марта выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах, 17 пациентов с коронавирусом умерли, 121 человек полностью излечился. За последние сутки выздоровели еще 55 человек.

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