Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 31 марта.

Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!