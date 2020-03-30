Распространившего фейк о коронавирусе россиянина вычислили

Сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. Об этом сообщает информационное агентство PenzaNews.
Уточняется, что 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о числе заразившихся и находящихся под наблюдением граждан.
Впоследствии мужчина удалил фейк, однако полицейским удалось его вычислить. Он объяснил, что с помощью этого поста хотел выяснить реальную картину распространения коронавируса в Пензе. Позже, по словам мужчины, он понял, что эта информация способна ввести других людей в заблуждение, и удалил пост. В полиции уточнили, что сейчас ему грозит штраф размером до 100 тысяч рублей.
26 марта сообщалось, что Следственный комитет России создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию, способную спровоцировать панику среди населения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения