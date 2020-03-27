Российский врач попросил не распространять фейки о коронавирусе от его имени

Заведующий хирургическим отделением в МБУЗ «Городская Больница № 8» Сочи Станислав Яшников записал видеообращение, в котором заявил, что от его имени распространяются фейки о коронавирусе. Ролик доступен на его странице в Facebook.

По словам врача, публикации, в которых говорится о переполненном стационаре, не имеют никакого отношения к нему и его больнице. «Я не писал это обращение, тем более, не просил его распространять. Кто и с какой целью использует мое имя и зачем распространяет фейковую информацию, мне непонятно», — заявил Яшников и отметил, что планирует обратиться в правоохранительные органы из-за случившегося.

Врачи попросил пользователей сети прекратить распространять дезинформацию. «Еще раз повторюсь: больница работает в штатном режиме, у нас нет каких-либо переполнений, нет нарушений в работе. Хирургическое и все остальные отделения медучреждения работают так же, как и всегда», — добавил он.

Ранее соцсеть Twitter удалила фейки о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. Таким образом администрация компании выполнила требования Генеральной прокуратуры России.

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