Российский врач попросил не распространять фейки о коронавирусе от его имени

Заведующий хирургическим отделением в МБУЗ «Городская Больница № 8» Сочи Станислав Яшников записал видеообращение, в котором заявил, что от его имени распространяются фейки о коронавирусе. Ролик доступен на его странице в Facebook.
По словам врача, публикации, в которых говорится о переполненном стационаре, не имеют никакого отношения к нему и его больнице. «Я не писал это обращение, тем более, не просил его распространять. Кто и с какой целью использует мое имя и зачем распространяет фейковую информацию, мне непонятно», — заявил Яшников и отметил, что планирует обратиться в правоохранительные органы из-за случившегося.
Врачи попросил пользователей сети прекратить распространять дезинформацию. «Еще раз повторюсь: больница работает в штатном режиме, у нас нет каких-либо переполнений, нет нарушений в работе. Хирургическое и все остальные отделения медучреждения работают так же, как и всегда», — добавил он.
Ранее соцсеть Twitter удалила фейки о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. Таким образом администрация компании выполнила требования Генеральной прокуратуры России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения