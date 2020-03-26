Следственный комитет России начал бороться с фейками о коронавирусе

Следственный комитет России создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, глава СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение. Рабочая группа займется предупреждением распространения ложной информации, касающейся ситуации с инфекцией COVID-19 в России. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию, которая будет провоцировать панику среди населения.
Выявленные факты будут оцениваться исходя из действующего уголовно-правового законодательства России.
По состоянию на 26 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных в России увеличилось на 182 человека в сутки. Всего выявлено 840 инфицированных в 56 регионах, полностью выздоровели 9 человек. В оперативном штабе также подтвердили смерть двоих заразившихся, находившихся в московской больнице в Коммунарке.
В Москве коронавирус обнаружили у 136 человек. Таким образом, общее число заболевших в столице составило 546 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения