В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182

В России число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram- канале.

В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в подмосковной больнице в Коммунарке.

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26 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал нерабочую неделю с 30 марта по 2 апреля. Он также сообщил о вводе ряда мер поддержки населения и бизнеса.

По данным на 26 марта в мире более 472 тысячи зараженных коронавирусом человек; 21,3 тысячи человек погибли, 114 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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