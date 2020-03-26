В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182

В России число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram- канале.
В общей сложности в стране находятся 840 инфицированных SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 9 человек. Двое скончались в результате пневмонии COVID-19 в подмосковной больнице в Коммунарке.
26 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал нерабочую неделю с 30 марта по 2 апреля. Он также сообщил о вводе ряда мер поддержки населения и бизнеса.
По данным на 26 марта в мире более 472 тысячи зараженных коронавирусом человек; 21,3 тысячи человек погибли, 114 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения