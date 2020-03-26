Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки превысило 100 человек

В Москве за последние сутки число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек, сообщили в оперативном штабе.

Диагноз поставлен 136 россиянам. Таким образом, общее число заболевших в столице составило 546 человек.

Ранее главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал о 17 выявленных фактах инфицирования среди своих пациентов. Всего в клинике находится 121 россиянин с новым вирусом.

По данным на 26 марта, в целом по России число зараженных увеличилось на 182 в сутки — до 840 человек. Случаи выявлены в 56 регионах страны. В оперштабе также подтвердили смерть двоих пациентов с пневмонией COVID-19 в больнице в Коммунарке.

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