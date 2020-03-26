Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

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Так, с 28 марта по 5 апреля 2020 года прекращается работа объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Свою работу приостанавливают рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, исключение составят обслуживание на вынос без посещения помещений и удаленная доставка готовых блюд.

Закрыты для посещения будут места, где предоставляются услуги, требующие личного присутствия человека, например парикмахерские, московские парки. Собянин также рекомендовал верующим воздержаться от посещения религиозных объектов.

23 марта Собянин заявил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. По его словам, мэрия пошла на этот шаг, чтобы снизить риск заражения наиболее уязвимой категории граждан. Из-за этого пожилым и хронически больным людям рекомендовано не посещать любые общественные места. Им будут выплачено по четыре тысячи рублей для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин предложил ряд мер для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Среди них оказались каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для тех россиян, кто попал в сложную жизненную ситуацию и чей доход из-за коронавируса сократился на 30 процентов и более. Кроме того, глава государства поручил повысить пособие по безработице, изменить правила расчета больничных, продлить социальные льготы россиянам, произвести дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на маткапитал, и осуществить выплаты ветеранам и Героям труда в апреле, а не мае.

Согласно предложению Путина, в России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.

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