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Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Изменения в законодательство планируют внести в Госдуму уже в четверг, 26 марта.

25 марта глава государства предложил ряд мер для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Среди них оказались каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для тех россиян, кто попал в сложную жизненную ситуацию и чей доход из-за коронавируса сократился на 30 процентов и более. Кроме того, глава государства поручил повысить пособие по безработице, изменить правила расчета больничных, продлить социальные льготы россиянам, произвести дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на маткапитал, и осуществить выплаты ветеранам и Героям труда в апреле, а не мае.

Согласно предложению Путина, в России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.

Дополнительными мерами поддержания экономики стало решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры 15-процентным налогом. Для россиян, имеющих банковские вклады, которые превышают миллион рублей, устанавливается налог на проценты по вкладам на уровне 13 процентов.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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