Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения Путина

Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Изменения в законодательство планируют внести в Госдуму уже в четверг, 26 марта.

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25 марта глава государства предложил ряд мер для поддержки населения в условиях пандемии коронавируса. Среди них оказались каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам для тех россиян, кто попал в сложную жизненную ситуацию и чей доход из-за коронавируса сократился на 30 процентов и более. Кроме того, глава государства поручил повысить пособие по безработице, изменить правила расчета больничных, продлить социальные льготы россиянам, произвести дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на маткапитал, и осуществить выплаты ветеранам и Героям труда в апреле, а не мае.

Согласно предложению Путина, в России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Также голосование по поправкам в Конституцию перенесено с 22 апреля на более поздний срок.

Дополнительными мерами поддержания экономики стало решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры 15-процентным налогом. Для россиян, имеющих банковские вклады, которые превышают миллион рублей, устанавливается налог на проценты по вкладам на уровне 13 процентов.

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