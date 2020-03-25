Опубликован полный текст обращения Путина в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Полный текст выступления главы государства опубликован на официальном портале Кремля.

«Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит», — сказал Путин.

Глава государства объявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить темпы распространения коронавируса.

Также лидер страны предложил перенести дату проведения голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля. Он отметил, что крайне серьезно относится к этому вопросу и ожидает, что россияне обязательно проголосуют, однако сделают это позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

Помимо этого, президент представил экстренные меры, которые будут приняты для поддержки экономики страны и ее граждан. По его словам, экономика России испытывает сильное давление. В сложившихся условиях необходимо оказать поддержку тем россиянам, которые могут столкнуться с потерей работы. «Сейчас максимальная выплата по пособия по безработице составляет 8000 рублей. Предлагаю увеличить ее до 12 300 рублей», — сказал Путин. Президент заявил о необходимости поддержать тех, кто оказался на больничном. «Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться из суммы не менее одного МРОТ [минимальный размер оплаты труда] в месяц», — сказал Путин.

Также в социальный блок мер, анонсированных главой государства, вошли выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и труженикам тыла, которые будут осуществлены до майских праздников. Семьи, имеющие право на маткапитал, смогут получать дополнительно по 5000 рублей на каждого ребенка. Помимо этого, глава государства пообещал каникулы по потребительским и ипотечным кредитам заемщикам, чей доход из-за пандемии сократился более чем на 30 процентов.

В ходе выступления Путин также представил блок мер по поддержке малого и среднего бизнеса, который несет огромные убытки в условиях эпидемии коронавируса. Таким компаниям предоставляется отсрочка по выплате банковских кредитов и отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на полгода. Микропредприятиям дополнительно предоставляется отсрочка страховых взносов на шесть месяцев.

В России на то же срок вводится мораторий на подачу заявлений о банкротстве со стороны кредиторов. Он коснется компаний из наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм. Помимо этого, в стране введут пониженную ставку страховых взносов для работников малого и среднего бизнеса (15 вместо 30 процентов) на сумму зарплаты выше МРОТ.

Дополнительными мерами поддержания экономики стало решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры 15-процентным налогом (сейчас по большинству таких выплат ставка составляет 2 процента). Для россиян, имеющих банковские вклады, которые превышают миллион рублей, устанавливается налог на проценты по вкладам на уровне 13 процентов.

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