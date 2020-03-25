Президент России Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к гражданам в связи с эпидемией коронавируса.

Речь идет о тех заемщиках, чей доход из-за пандемии сократился более чем на 30 процентов. На них штрафные санкции в связи с просрочкой платежа распространяться не будут.

Ранее Центробанк сообщил о мерах поддержки заемщиков, заразившихся коронавирусом. Ипотечникам с подтвержденным COVID-19 рекомендуется проводить реструктуризацию, даже если заемщик уже пользовался правом на ипотечные каникулы. При этом отсрочка по платежу не должна ухудшать кредитную историю должника.

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