Стала известна причина смерти олимпийской чемпионки по биатлону в 53 года

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла после борьбы с онкологией

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет в результате тяжелого заболевания. Причину называет РИА Новости.

Источник сообщил, что спортсменка долгое время болела и лечилась от онкологического заболевания. «Не всегда получается победить болезнь, и люди уходят», — подчеркнул он.

О смерти Куклевой стало известно ранее 14 июля. Союз биатлонистов России выразил соболезнования семье спортсменки, отметив, что память о ней останется в сердцах коллег, учеников и болельщиков.

Куклева прославилась победой в спринте на Олимпийских играх в Нагано-1998, где опередила соперницу всего на 0,7 секунды. На ее счету также олимпийские медали в эстафетах — серебро в Нагано и бронза в Солт‑Лейк‑Сити-2002, а также три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира и 23 победы на этапах Кубка мира (в том числе 9 личных).