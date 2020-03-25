В России поддержат ипотечников с коронавирусом

Банк России рекомендовал кредиторам оперативно предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Соответствующее письмо Центробанк направил в банки и другие кредитные организации, включая микрофинансовые (МФО). Ипотечникам с подтвержденным COVID-19 рекомендуется проводить реструктуризацию, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы, отмечается в сообщении. Кроме того, подтвержденное наличие коронавируса может стать причиной для рассмотрения заявления на реструктуризацию жилищного кредита, а также для отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное исполнение обязательств по договору, указывают в ЦБ.
При этом регулятор посоветовал банкирам общаться с «коронавирусными» заемщиками, нуждающимися в поддержке, дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая бумаги о наличии заболевания, после выздоровления.
«Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если гражданин обратился за реструктуризацией уже после болезни. В этом случае ему не следует начислять неустойку за просроченные обязательства. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков», — подчеркивается в сообщении.
Регулятор также рекомендовал кредиторам не обращать взыскание на единственное жилье заразившихся ипотечников (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ними членов семьи) до 30 сентября 2020 года.
Ранее в марте Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Они предусматривают, в том числе, сохранение доступности ипотечного кредитования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения