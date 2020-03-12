Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты. О таком риске заявил генеральный директор компании «Дом.рф» Виталий Мутко, передает ТАСС.

По словам Мутко, уровень стоимости ипотеки будет определяться динамикой ключевой ставки. «Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это [рост ключевой ставки] произойдет, ставки могут вернуться еще на 1-2 пункта назад», — предупредил он.

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Глава «Дом.рф» отметил, что в течение последней недели банки, выдающие ипотечные кредиты, работают на невыгодных для себя условиях. По мнению Мутко, еще неделю-полторы кредитные организации продолжат выдавать займы по ранее установленным ставкам.

Ранее в марте глава аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг предположил, что одним из последствий обвала мирового рынка нефти может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки. Это в свою очередь воспрепятствует удешевлению ипотеки в будущем, заявил эксперт.

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