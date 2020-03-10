Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки. Это, в свою очередь, воспрепятствует удешевлению ипотеки в будущем, заявил РИА Новости глава аналитического департамента ГК «Регион» Валерий Вайсберг.

По прогнозу эксперта, на заседании 20 марта ЦБ может минимально — на 0,25 процентного пункта — увеличить ключевую ставку, что затруднит банкам понижение ипотечной ставки. «Регулятор будет действовать осторожно, однако риторика ЦБ будет жесткой», — раскрыл свое мнение Вайсберг.

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На фоне действий ЦБ банки могут ужесточить условия выдачи займов населению, предупредил он. «Поначалу они могут повысить порог входа для ипотечников, например, увеличить первоначальный взнос или комиссии, — уточнил эксперт. — Вопрос повышения ипотечной ставки будет максимально откладываться в условиях продекларированной правительством программы по снижению ипотечных ставок».

Вайсберг также отметил, что негативный сценарий развития событий может и не реализоваться, так как до конца марта у ОПЕК+ и России есть возможность договориться по квотам на добычу нефти, предотвратив таким образом усугубление ценовой войны на рынке черного золота.

Нефть падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 6 марта, стороны не только не договорились о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и не продлили действующее ограничение.

Ранее в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ипотеку в стране чересчур дорогой. Он поручил принять меры по снижению ипотечной ставки.

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