Динамику ставок по ипотеке связали с коронавирусом

Если эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 перерастет в пандемию, ипотека в России перестанет дешеветь, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН). Об этом говорится в аналитическом обзоре, предоставленном «Ленте.ру».

Динамика ставок по ипотеке зависит от макроэкономической ситуации, а она остается очень хрупкой, указывают в ИРН. «Еще в январе цены на нефть достигали почти 70 долларов за баррель, а рубль стоил 61 доллар, — отмечают аналитики. — Сейчас из-за паники в связи с коронавирусом, ограничения передвижений и тому подобному нефть подешевела до 52 долларов за баррель, а рубль упал до 65,6 доллара. Если эпидемия перерастет в пандемию, чего ВОЗ не исключает, потребление и стоимость главного экспортного продукта Российской Федерации снизится еще больше, что может поставить под угрозу стабильность рубля и заставить Центробанк прекратить снижение ключевой ставки. А значит, и ипотека перестанет дешеветь».

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В ИРН указывают, что снижение ипотечных ставок в последние годы позволило выйти на рынок жилья новому пласту покупателей, что, естественно, стимулировало покупательскую активность и цены на недвижимость. Но, несмотря на рост доступности кредитов, платежеспособный спрос остается ограниченным, подчеркивают эксперты. «Ипотека, даже сильно подешевевшая, может лишь отчасти компенсировать отсутствие роста доходов и без того сильно закредитованного населения», — резюмируют аналитики.

Ранее в феврале правительство России официально начало работу по борьбе с дороговизной ипотеки. Первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину вместе с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной было поручено до 16 марта представить предложения по снижению размера выплат граждан по жилищным кредитам.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 может выйти из-под контроля.

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