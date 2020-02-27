В ВОЗ предупредили о риске выхода коронавируса из-под контроля

Ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмониию, может выйти из-под контроля. Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве, передает «Интерфакс».

По его словам, эпидемия достигла решающего этапа, который покажет сможет ли мировое сообщество контролировать массовое инфицирование, или окажется бессильным перед новым вирусом. Глава ВОЗ пояснил, что ситуация может выйти из-под контроля, если затронутые коронавирусом страны не будут принимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

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«Если вы принимаете меры по сдерживанию, аналогичные тем, что принимает Китай, то вы увидите снижение числа случаев заражения и, в конечном счете, увидите, что вирус можно сдержать», — заключил Гебрейесус.

Ранее в феврале гендиректор организации заявил, что вспышка китайского коронавируса имеет потенциал пандемии, но пока не дошла до такого уровня. Он подчеркнул, что речь идет об эпидемии в различных частях мира.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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