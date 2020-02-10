Передачу коронавируса вне Китая назвали верхушкой айсберга. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в Twitter.

Гебрейесус рассказал, что были случаи заражения 2019nCoV от людей, которые не бывали в Китае. По его словам, это может свидетельствовать о более масштабном распространении коронавируса в других странах. «Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга», — прокомментировал директор ВОЗ.

10 февраля число жертв коронавируса увеличилось на 97 и составило в общей сложности 908 человек.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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