В Китае оценили версию появления коронавируса как биологического оружия: китайский посол в США Цуй Тянькай отверг соответствующее заявление и назвал «спекуляции на эту тему» сумасшедшими. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что плохо подогревать слухи и распространять их среди людей. По его мнению, это может привести к панике среди населения, расовой дискриминации и ксенофобии, а также навредить борьбе с коронавирусом. «Есть люди, которые говорят, что вирус появился в военной лаборатории — не в Китае, возможно, в США. Как мы можем верить всем этим сумасшедшим высказываниям?» — отметил Тянькай и назвал версию абсолютно безумной.

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Глава дипмиссии КНР в США сказал, что о происхождении вируса многое еще неизвестно. По его словам, ученые из разных стран стараются узнать больше информации. Однако, согласно первоначальным исследованиям, коронавирус мог передаться людям от животных, добавил он.

Ранее 9 февраля был спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса. Лондонские ученые предположили, что он может наступить во второй половине февраля. «Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5 процентов жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — отметил один из экспертов Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней Адам Кухарский.

По последним данным, в Китае жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 человек. В общей сложности в КНР вирус выявили у 36,5 тысячи человек.

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