Спрогнозирован пик распространения смертельного китайского вируса

Ученые спрогнозировали пик распространения смертельного китайского коронавируса: он может наступить во второй половине февраля. Такие данные приводят в Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней, сообщает в воскресенье, 9 февраля, Bloomberg.

«Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5 процентов жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — отметил один из экспертов Адам Кухарский. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать сложно.

Материалы по теме Черные дни Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

Ранее 9 февраля китайский государственный комитет здравоохранения призвал местных жителей, напуганных перспективой заразиться смертельным коронавирусом, экономить защитные костюмы, очки и медицинские маски.

В госкомитете отметили, что нерациональное использование жителями спецодежды, предотвращающей инфицирование, выливается в нехватку средств защиты для врачей и тех, кто непосредственно связан с борьбой с эпидемией и контактирует с больными.

По последним данным, в Китае жертвами пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, стали более 800 человек. В общей сложности в КНР вирус выявили у 36,5 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



