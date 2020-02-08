Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Умершей было около 60 лет, она скончалась в четверг, 6 февраля. Другие подробности о личности и целях пребывания в Китае дипведомство не привело «из уважения к частной жизни семьи».

Ранее стало известно, что количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило 700 человек. В китайской провинции Хубэй за сутки скончался 81 пациент, общее число умерших в Китае почти достигло 720, заразившихся в провинции — 24,9 тысячи. Из больниц выписаны свыше 1,1 тысячи пациентов.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию. В России пока зарегистрированы два случая, оба — у граждан Китая.

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