Мировые запасы медицинских масок истощились

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что мировые запасы средств индивидуальной защиты истощились на ближайшие 4–6 месяцев. Об этом сказано в его заявлении на сайте ВОЗ.

Он отметил, что спрос на маски и респираторы вырос в 100 раз, что спровоцировало увеличение их стоимости в 20 раз. «Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», — пояснил он.

Глава ВОЗ отметил, что в условиях дефицита этих средств в первую очередь ими должны быть обеспечены работники здравоохранения, а во вторую очередь — больные и те, кто ухаживает за ними. Он призвал не накапливать средства индивидуальной защиты там, где низкий уровень инфекции.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в некоторых российских регионах цены на медицинские маски выросли на 500 процентов. Многократное увеличение стоимости было выявлено в 68 субъектах страны из 85. В ведомстве объяснили, что подорожание в основном связано с ростом закупочных цен.

По данным на 7 февраля, число заразившихся вирусом превысило 31 тысячу, более 600 человек погибли, а 1764 пациента удалось вылечить. Большинство инфицированных находятся в Китае, первая вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Помимо КНР, случаи заболевания зафиксированы более чем в 20 странах, в том числе в России.

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