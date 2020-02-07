Цены на медицинские маски в России взлетели почти на 500 процентов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала российские регионы, где цены на медицинские маски взлетели сильнее всего. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Многократное увеличение стоимости выявлено в 68 субъектах страны (из 85). «Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485 процентов), в Тамбовской области (на 431 процент)», — сообщили в ФАС. Кроме того, в Ингушетии маски подорожали на 400 процентов, в Нижегородской области — на 374, а в Мурманской и Московской областях на 354 и 305 процентов соответственно. В ведомстве объяснили, что подорожание в основном связано с ростом закупочных цен. Для отслеживания ситуации в ФАС создадут оперативный штаб.

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Спрос на средства защиты резко вырос в связи с распространением неизвестного ранее коронавируса, который вызывает пневмонию. Некоторые поставщики уже объявили о дефиците масок. Цены растут, несмотря на предупреждение Владимира Путина, который призвал лишать лицензий аптеки, взвинчивающие ценник.

В Минпромторге объявили, что принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить дефицит. «В аптечном сегменте, в том числе, шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны», — рассказал ТАСС глава министерства Денис Мантуров. Также он добавил, что Россия направит в Китай два миллиона масок в качестве гуманитарной помощи.

По данным на 7 февраля, число заразившихся вирусом превысило 31 тысячу, несколько сотен человек погибли, а 1382 пациента удалось вылечить. Большинство инфицированных находятся в Китае, первая вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Помимо КНР, случаи заражения отмечены более чем в 20 странах, в том числе в России.

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