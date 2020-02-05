Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе

Президент России Владимир Путин пригрозил компаниям, которые пытаются нажиться на распространении смертельного китайского коронавируса, передает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты. «Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз», — объяснил решение российский лидер.

О повышении цен в аптеках ряда российских регионов доложила Путину вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты. В частности, в Забайкалье за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей. А в Курской области маска подорожала в 35 раз — с одного рубля до 35 рублей.

4 февраля в России зафиксировали рост интереса к противовирусным препаратам. Продажи противовирусных препаратов прямого действия в российских аптеках выросли в 2,7 раза с 27 января по 2 февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

По данным на 5 февраля, от коронавируса 2019-nCoV умерли 492 человека, всего в мире заразились почти 24,5 тысячи человек, а полностью излечились 905 пациентов. Вспышка заболевания впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года Помимо КНР, заболевание выявлено еще более чем в 20 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам специалистов, вспышка может перерасти в масштабную пандемию.

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