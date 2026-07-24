В Латвии пожаловались на повреждение консульства в Славянске

Глава МИД Латвии Браже: В Славянске пострадало почетное консульство

Почетное консульство Латвии пострадало в результате взрыва в Славянске. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже в X.

«Подтверждаю, что почетное консульство Латвии в Славянске подверглось нападению», — написала Браже.

По ее словам, об этом она проинформировала министров Евросоюза, НАТО и международные организации.

Как сообщает издание «Звезда», Вооруженные силы России в Славянске удачно поразили склад, где хранилось военное имущество, принадлежавшее ВСУ.

Ранее российский боец раскрыл способы маскировки солдат ВСУ в Славянске. Сообщалось, что они притворяются гражданскими, чтобы передвигаться по городу.