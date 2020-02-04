Россияне скупили противовирусные препараты

В России зафиксирован рост интереса к противовирусным препаратам. Россияне стали скупать их на фоне распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет Forbes со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Продажи противовирусных препаратов прямого действия в российских аптеках выросли в 2,7 раза с 27 января по 2 февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом средний чек покупки не изменился, составив 340-350 рублей. В Москве продажи увеличились в 4,3 раза, средний чек вырос на два процента — до 360 рублей.

Материалы по теме Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян

Препараты прямого действия отпускаются по рецепту и должны влиять непосредственно на вирус, тогда как общего — стимулировать иммунитет. В Москве зафиксировано увеличение продаж препаратов общего действия на 85 процентов, средний чек по их покупке вырос до 680-690 рублей (рост составил 15 процентов).

В настоящее время в мире еще нет препарата, рекомендованного для лечения или профилактики коронавируса, поэтому употребление любых лекарств не может гарантированно помочь справиться с болезнью или предотвратить ее.

Ранее стало известно, что в Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Он появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

По последней информации, от китайского коронавируса погибли 414 человек, заражено более 20 тысяч. Большинство зараженных находятся в Китае, первая вспышка заболевания произошла в городе Ухань. В России отмечены два случая заболевания — в Забайкалье и Тюменской области, зараженные находятся под наблюдением врачей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!