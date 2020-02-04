Китайцы приступили к испытаниям российского препарата против коронавируса

Китайские специалисты испытывают препарат российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 февраля.

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Ранее во вторник Краевой заявил, что создание российской вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV осложняется тем, что в стране до сих пор нет живого штамма вируса.

По его словам, возможно масштабное распространение заболевания на территории России. Он уточнил, что преимущественно китайский вирус поражает мужчин монголоидной расы.

Противовирусный препарат «Триазаверин» появился в продаже в аптечной сети в конце 2014 года. По данным отраслевого журнала Vademecum, «Триазавирин», доклинические испытания которого длились более 20 лет, оказался эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

По последним данным, от китайского коронавируса погибло 414 человек, заражено более 20 тысяч.

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