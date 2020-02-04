Раскрыто состояние зараженного коронавирусом гражданина Китая в России

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с заражением коронавирусом, идет на поправку. Состояние зараженного вирусом раскрыла зампредседателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, передает ТАСС.

По словам Ванчиковой, иностранец — единственный человек с выявленным коронавирусом на территории региона. Его заболевание протекает в легкой форме, но несмотря на это, в больнице предприняли дополнительные меры безопасности. Жена и дочь мужчины находятся под медицинским наблюдением, у них вирус не выявлен.

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Ванчикова добавила, что речь идет о новом заболевании, поэтому «его диагностирование занимает время и требует повторных анализов». В исследовательский центр в Новосибирске направили уже третий анализ пациента. Когда будут получены его результаты, пока неизвестно.

Ранее гражданин КНР возмутился, что врачи не дают ему результаты анализов, а о своем возможном заражении он узнал из новостей. Также он был недоволен, что многие специалисты не работают по выходным. Глава регионального Минздрава Валерий Кожевников сообщил, что в его боксе установят увлажнитель воздуха. Он добавил, что посетил пациента — у того нет претензий и он всем доволен.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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